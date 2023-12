Le pagelle di Pulisic: la rete del pari cambia la partita dopo la scena muta del primo tempo

vedi letture

Un gol per cambiare la partita. Sia del Milan ma anche di Christian Pulisic, in ombra nella prima frazione di gara. "Uno dei più in difficoltà nella pentola a pressione del Newcastle - scrive la Gazzetta dello Sport - non salta l’uomo, si propone ma non crea, perde una brutta palla. Bravo a non staccare: il gol gli dà un appuntamento, CP si fa trovare". "Un voto in più lo merita per la rete realizzata - è l'analisi di Tuttosport -. Nel primo tempo è un fantasma. Poi, però, è bravo a rimettere il Milan in partita".

Questo il commento di TMW: "Scena muta nel primo tempo, fermo sulla mattonella destra. Ma ha l'innegabile merito di riaccendere la partita e cambiandone l'inerzia segnando l'1-1. E da lì vediamo un altro Milan".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Milannews.it: 6,5