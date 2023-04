Le pagelle di Raspadori: dopo uno stop di due mesi manca la forma. I compagni non aiutano

Osimhen entra e spaventa il Verona, Giacomo Raspadori ha un minutaggio più ampio ma non ci va mai vicino. Rientrato da un paio di partite dopo un mese e mezzo di stop, l'attaccante del Napoli non è ancora al meglio e si vede. Il peggiore per diversi quotidiani, a partire da La Gazzetta dello Sport: "I due centrali gialloblù non lo lasciano respirare, dopo il lungo stop deve ritrovare la forma e i compagni non lo aiutano". Voto 4,5 anche per il Corriere dello Sport: "Ha bisogno di minuti nelle gambe, di ricollocarsi nel Napoli, abbandonato per due mesi circa. Non c’è". Prestazione da 5 per Tuttosport: "Lavora soprattutto per servire i compagni".

I voti

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

TuttoNapoli: 5