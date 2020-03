Le pagelle di Theo Hernandez - Atteggiamento da allenamento: Sanabria-Biraschi lo asfaltano

Domenica da incubo per Theo Hernandez. Il laterale del Milan, nonostante la sua fin qui ottima stagione a livello realizzativo, contro il Genoa ha mostrato ancora una volta la sua scarsa affidabilità difensiva, disastroso in occasione di entrambi i gol rossoblù. "Travolto da un insolito Sanabria nell'azione del primo gol genoano. Hernandez incapace di difendere, qua e là costretto a subire Biraschi", è difatti il commento de La Gazzetta dello Sport odierna sulla sua prova da 4-4,5 in pagella. Un giudizio ineccepibile, che non trova così alcuna recriminazione neanche sul Corriere dello Sport: "Conferma le sue enormi lacune difensive. A cui aggiunge anche un atteggiamento da allenamento". Brutto passo indietro dunque per il giovane francese, che anche in fase offensiva sembra aver perso il ritmo degli ultimi mesi.

Questi tutti i voti di Theo Hernandez:

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

MilanNews: 4,5