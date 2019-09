Insieme a Nicolò Barella era l'uomo più atteso della sfida tra Cagliari e Inter, se non altro per la voglia di dimostrare ai nerazzurri che la sua cessione sia stata quantomeno frettolosa. Radja Nainggolan non è riuscito a evitare la sconfitta dei sardi ma ha disputato comunque una buona partita, trascinando i compagni nei momenti difficili con la sua personalità. Meritata la sufficienza piena su tutti i principali quotidiani e su TuttoMercatoWeb.com.

TuttoMercatoWeb.com 6,5

La Gazzetta dello Sport 6,5

Tuttosport 6,5

Il Corriere dello Sport 6