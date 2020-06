Le probabili formazioni di Bologna-Juventus: CR7 a caccia del gol. Miha con Barrow

Dopo i recuperi della venticinquesima giornata, che hanno riportato tutte le squadre allo stesso numero di partite giocate, la Serie A è pronta a ripartire già da stasera, con la prima gara tra Fiorentina e Brescia all'Artemio Franchi alle 19.30. La ventisettesima giornata si chiuderà poi mercoledì con la sfida dell'Olimpico tra Roma e Sampdoria e quella al Gewiss Stadium tra Atalanta e Lazio. Su TuttoMercatoWeb.com tutti gli aggiornamenti con le probabili formazioni.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Prima gara post emergenza Coronavirus per il Bologna di Sinisa Mihajlovic che si affiderà al consueto 4-2-3-1 per provare a dare fastidio alla Juventus. In porta ci sarà Skorupski, mentre in difesa spazio a Tomiyasu, Danilo, Denswil e Dijks. Due ballottaggi a centrocampo per il tecnico serbo, con Svanberg e Medel favoriti rispettivamente su Dominguez e Poli. In attacco probabile panchina iniziale per Palacio, con Barrow dal 1' e il tridente formato da Orsolini, Soriano e Sansone alle sue spalle.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Dopo la delusione di mercoledì nella finale di Coppa Italia contro il Napoli la Juventus deve subito provare a tornare a vincere e a ritrovare quel gol che non è arrivato nelle prime due partite dalla ripresa post emergenza Coronavirus. Davanti a Szczesny Maurizio Sarri schiererà la sua linea a quattro formata da Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. L'unico dubbio del tecnico è a centrocampo con Matuidi in vantaggio su Rabiot. A completare la mediana ci saranno Pjanic e Bentancur. In attacco conferma per il tridente Douglas Costa-Dybala-Ronaldo.