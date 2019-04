Le ultime su Lazio-ChievoVerona: torna Luis Alberto dal primo minuto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio, dopo aver trovato tre punti importantissimi nel recupero contro l'Udinese, cerca di salire ancora in classifica nella sfida casalinga contro il ChievoVerona: i biancocelesti hanno però anche il pensiero Coppa Italia, visto che mercoledì c'è una sfida fondamentale contro il Milan. Nel Chievo, alla prima gara da retrocessa, c'è solo tanta voglia che la stagione finisca. Di seguito le ultime di formazione sulla gara del 33° turno di Serie A, in arrivo dai nostri inviati sui vari campi della massima divisione italiana:

In difesa sicuro di una maglia Acerbi, così come Luiz Felipe, mentre è da valutare Radu: se non dovesse recuperare, giocherà Bastos. In mezzo out Leiva per squalifica, tocca a Badelj in cabina di regia, con Luis Alberto e Milinkovic-Savic come mezzale. Toccherà ancora a Durmisi a sinistra, mentre ci sarà Marusic a destra. Caicedo-Immobile davanti, Correa mossa più per la ripresa che dall'inizio.

● I convocati di Inzaghi: non ancora comunicati.

● Le parole di Inzaghi : "Penso solo al Chievo, per il Milan ci sarà tempo"

LAZIO: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Luis Alberto, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Caicedo, Immobile.

Torna titolare in difesa Bani, scivola allora in panchina Cesar. A centrocampo Leris e Kiyine si giocano un posto, in avanti il giovane Vignato potrebbe essere confermato al fianco di Stepinski, possibile chance dal primo minuto anche per Piazon. Non recupera Rossettini, fuori causa anche Giaccherini Jaroszynski, Schelotto e Seculin.

● I convocati di Di Carlo: tanti giovani, c'è Karamoko

● Le parole di Di Carlo : "La squadra ha dato sempre tutto, daremo battaglia"

CHIEVOVERONA (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Dioussè, Hetemaj, Giaccherini; Vignato, Stepinski.