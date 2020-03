Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

LA JUVE NON MOLLA RAKITIC: NELL'AFFARE PUÒ RIENTRARE DOUGLAS COSTA. DYBALA VERSO IL RINNOVO FINO AL 2024 COI BIANCONERI. TOTTI APRE AL RITORNO ALLA ROMA. SCONTRO IBRA-GAZIDIS: LO SVEDESE NON È PIÙ FELICE

Il campionato è fermo, il calciomercato no. E dalla Spagna arrivano indiscrezioni su quello della Juventus: secondo TV3, i bianconeri sarebbero sempre

sulle tracce di Ivan Rakitic, valutato attorno ai 30 milioni di euro dal Barcellona. Come parziale contropartita tecnica, i catalani sarebbero invece interessati a Douglas Costa.

Da elemento da cedere sul mercato a fattore determinante in campo. La parabola di Paulo Dybala in questa stagione juventina è assolutamente chiara a tutti. Ciò che rimane da capire è il futuro della Joya. Come ricorda il Corriere dello Sport, il contratto dell’argentino è in scadenza nel giugno 2022, con un rinnovo fino al 2024 che potrebbe presto arrivare, sia per la volontà dell’attaccante di rimanere a Torino sia per quella della società bianconera di evitare pericolose intromissioni da parte di altri club (leggi PSG) con l’avvicinamento alla scadenza attuale. Per questo motivo Jorge Antun, agente di Dybala, attende solo una chiamata dalla Juventus per avviare la trattativa che sul piano degli emolumenti potrebbe vedere anche una revisione dell’attuale ingaggio da 7,5 milioni di euro.

Francesco Totti può tornare alla Roma? Intervistato da Il Messaggero in occasione del lancio di Celebrity Haunted, l'ex capitano giallorosso ha aperto a un ritorno con il passaggio di proprietà da James Pallotta a Dan Friedkin: "Se dovesse arrivare una telefonata, ci parlerei. Valuterei. Mai dire mai".

Con l’addio di Boban già ufficializzato e quelli di Maldini che attende solo il termine della stagione per avere i medesimi crismi, Zlatan Ibrahimovic si è trovato improvvisamente senza i due alfieri che lo hanno riportato a casa, riportato al Milan. Una situazione sulla quale, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si cercherà di fare chiarezza in settimana quando lo svedese dovrebbe avere un incontro con Ivan Gazidis, ad dei rossoneri nonché rivale del tandem Boban-Maldini. Lo svedese, si legge ancora, negli ultimi giorno è apparso particolarmente arrabbiato per la situazione che si è venuta a creare, tanto che ci sarebbe già stato anche un diverbio con lo stesso ex Arsenal.

L'eventuale riscatto di Emerson Espinoza costerebbe all'Inter circa 300.000 euro. Secondo quanto appreso da FcInterNews.it, infatti, sarebbe proprio questa la cifra pattuita dai nerazzurri col Parma lo scorso gennaio, al momento dell'arrivo in prestito con diritto di riscatto del centrocampista ecuadoriano classe 2001. Emerson, fino a questo momento, non ha però ancora esordito con la Primavera di mister Madonna.

IL PSG RIFLETTE SUL FUTURO DI ICARDI, TUCHEL E LEONARDO. CAPARROS LASCIA IL SIVIGLIA E VOLA IN ARMENIA: SARÀ IL NUOVO CT DELLA NAZIONALE

Mese decisivo per il futuro di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. La società francese sta riflettendo se riscattare l’argentino oppure non avvalersi dell’opzione. Sarà un mese importante, nel quale la proprietà dal Qatar studierà i comportamenti di Icardi e di chi lo rappresenta e poi valuterà se proseguire insieme. In discussione, come raccolto TMW, anche Leonardo per alcune operazioni di mercato e si riflette pure su mister Tuchel. Il PSG studia le mosse per il futuro e riflette su dirigenza e allenatore.

Joaquin Caparros è il nuovo CT dell'Armenia. Lo ha annunciato il Siviglia, club nel quale Caparros ha allenato prima di diventare responsabile del settore giovanile. Guiderà la Nazionale armena fino nelle qualificazioni ai Mondiali 2022.