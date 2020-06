Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER-HAKIMI ACCORDO TOTALE, PER L’ANNUNCIO MANCANO SOLO VISITE E FIRME. NAPOLI, CHIESTO UNDER ALLA ROMA. MILIK, RINNOVO DIFFICILE: CI SONO JUVENTUS E ATLETICO MADRID. GUENDOUZI LASCERA’ L’ARSENAL, L’INTER CI PENSA. MILAN, RANGNICK VUOLE COLLABORATORI: POSSIBILE RITORNO DI BRAIDA. JUVENTUS, PJANIC ATTESO DOMANI A BARCELLONA.

Per vedere Achraf Hakimi all'Inter è solo questione di visite e firme. Come riporta Sky Sport, sarebbero infatti stati definiti anche gli ultimi dettagli per il trasferimento del laterale classe 1998 in Serie A. L'accordo tra le parti, adesso, è totale: al Real Madrid, club proprietario del suo cartellino, andranno 40 milioni di euro più 5 di bonus, mentre il talento marocchino firmerà un contratto di cinque anni a 5 milioni più bonus a stagione.

Achraf Hakimi svolgerà così le visite mediche tra lunedì e martedì, per poi essere ufficialmente annunciato come nuovo rinforzo nerazzurro entro il 30 giugno.

Il Napoli studia attentamente il dopo Callejon e nella lista con Boga ed Everton ha inserito anche Cengiz Under, talento '97 della Roma. Secondo il Corriere dello Sport, la richiesta del club giallorosso in partenza è di 30 milioni di euro, considerando che il 20%, dunque 6 milioni di euro, sono destinati al Basaksehir a titolo di quota già definita sulla futura rivendita del giocatore.

Ci sarebbe anche l'Inter tra le pretendenti di Matteo Guendouzi (21), centrocampista che avrebbe chiesto all'Arsenal di partire alla fine di questa stagione. A riportarlo è L'Equipe, che fa la conta delle squadre interessate: oltre ai nerazzurri, vengono nominati anche Manchester United, Barcellona, PSG e Atletico Madrid. Visto il suo malumore, il centrocampista francese potrebbe rappresentare una bella occasione di mercato.

Mercoledì l'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik in compagnia del suo agente Pantak ha incontrato Gattuso e Giuntoli, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Non c'è ancora l'intesa per il rinnovo, anche se la distanza sull'ingaggio non è molto ampia nonostante la richiesta di circa 4.5 milioni di euro a stagione. La Juventus - si legge - tramite alcuni intermediari gli propone un ingaggio di 5 milioni di euro all’anno ma non ha ancora formulato un’offerta ufficiale, così come l'Atletico Madrid che ha pareggiato la proposta d'ingaggio, ma anche qui non c'è un'offerta: l'idea degli spagnoli è proporre un conguaglio più Diego Costa come contropartita ma l’attaccante non convince per età (32 anni), ingaggio e storia fisica e caratteriale. Il Napoli vuole investire su un attaccante giovane e Osimhen è la prima scelta.

Ariedo Braida potrebbe tornare al Milan. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti, il club rossonero avrà probabilmente bisogno di un uomo che affianchi Rangnick nell’operatività del mercato: il tedesco guiderà la squadra dalla panchina e gestirà il settore sportivo, ma non potrà svolgere in prima persona anche le trattative. Braida - scrive il quotidiano - potrebbe essere il suo direttore sportivo. Fra l’altro, pare ci sia già una buona intesa, a livello professionale, tra l’ex braccio destro di Galliani e Geoffrey Moncada, attuale capo scout del Milan. Insomma, le possibilità di un ritorno di Braida, oggi, sono più realistiche di qualche mese fa.

Ore decisive per l'annuncio dello scambio tra Juventus e Barcellona: Arthur Melo domani sosterrà le visite mediche di rito e nello stesso giorno - si legge su Mundo Deportivo - è atteso anche lo sbarco di Miralem Pjanic in Spagna. Il quotidiano catalano ricorda che i due calciatori termineranno la stagione con gli attuali club di appartenenza, dunque una volta superate le visite mediche faranno ritorno rispettivamente a Barcellona e Torino.

CELTIC, IDEA HART PER LA PORTA: L'EX TORINO SI SVINCOLERA' TRA TRE GIORNI DAL BURNLEY. PSG, KURZAWA RINNOVERA' IL SUO CONTRATTO: PRONTO UN QUADRIENNALE. CEBALLOS: "LA PRIORITA' L'ANNO PROSSIMO E' GIOCARE E DIFFICILMENTE POTRO' FARLO AL REAL MADRID". TOTTENHAM, C'E' UN POCHETTINO CHE RESTA: PRONTO UN NUOVO CONTRATTO PER IL FIGLIO DI MAURICIO. OLYMPIQUE MARSIGLIA, IL PRESIDENTE EYRAUD ALLONTANA LE VOCI: "QUESTO CLUB NON E' IN VENDITA". UFFICIALE: ARJEN ROBBEN CI RIPENSA E TORNA A GIOCARE. HA FIRMATO PER IL GRONINGEN. ARSENAL, PIACE DANILO PEREIRA: E' L'ALTERNATIVA A THOMAS PARTEY. KLOPP: "SANCHO AL LIVEPOOL? NON CREDO CI SARANNO TRASFERIMENTI DEL GENERE QUESTA ESTATE".

Tra 3 giorni scadrà il contratto di Joe Hart con il Burnley e il portiere ex Torino sarà svincolato. E allora quale futuro per l'estremo difensore, giunto ormai ai 33 anni? Secondo il Telegraph, il Celtic starebbe prendendo in considerazione l'idea di portarlo in Scozia, nel caso in cui dovesse fallire il tentativo di far tornare Fraser Forster in prestito dal Southampton.

Kurzawa? Può rinnovare con noi". Musica e parole di Thomas Tuchel, che ieri ha ipotizzato una permanenza di Layvin Kurzawa (27). RMC Sport fa sapere che il terzino sinistro francese è vicino al rinnovo con il PSG fino al 2024. Il prossimo 30 giugno scadrà il suo contratto, ma è già pronto il prolungamento di quattro anni.

Quale futuro per Dani Ceballos? Il talento spagnolo tornerà al Real Madrid il prossimo mese di agosto, ma probabilmente sarà costretto ad andare nuovamente via, come ha spiegato il centrocampista stesso in un'intervista con l'emittente iberica Cadena SER: "Il prossimo anno voglio giocare titolare e difficilmente potrò farlo al Real Madrid. Per quest'anno Zidane mi ha detto che è meglio fare un'altra esperienza, è stato molto chiaro con me. Per la prossima stagione prenderò la mia decisione. Betis? E' un'opzione, non chiudo la porta a nessun club, né in Spagna né altrove. Il Betis è la squadra che mi ha dato la possibilità di diventare un calciatore, sono betico e vedo sempre le partite".

Maurizio Pochettino ha 19 anni, gioca al Tottenham ed è il figlio dell'ex manager degli Spurs Mauricio Pochettino. Nonostante quest'ultimo sia stato esonerato nel corso di quest'annata, il futuro dell'ala destra classe 2001 sarà ancora a Londra. Secondo lo Standard, infatti, il club inglese ha offerto al giocatore - che quest'anno ha giocato con la formazione U23 - un nuovo contratto per proseguire insieme.

Jacques-Henri Eyraud, presidente dell'Olympique Marsiglia, in conferenza stampa ha assicurato che, nonostante le tante voci circa un cambio di proprietà, il club francese non è in vendita: "Ringrazio sempre le persone che hanno mostrato interesse per l'OM, anche dal punto di vista finanziario, ma noi non siamo interessati a cedere il club. L'Olympique Marsiglia non è in vendita".

Dietrofront Arjen Robben. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, l'ex Bayern Monaco ha deciso infatti di tornare a giocare. "L'Olandese volante" ha infatti firmato a sorpresa per la stagione 2020/2021 con l'FC Groningen, club in cui ha iniziato a giocare nelle giovanili.

L'Arsenal sta cercando un centrocampista e secondo le ultime indiscrezioni della ESPN, i Gunners sarebbero interessati a Danilo Pereira, giocatore del Porto che ha un contratto fino al 2022. L'Arsenal sta seguendo da tempo Thomas Partey dell'Atletico Madrid e Pereira sarebbe proprio l'alternativa al centrocampista dei colchoneros, difficile da strappare a Simeone.

Il futuro di Jadon Sancho continua a destare grande interesse e diverse sono le squadre sul giocatore del Borussia Dortmund. Su queste c'è anche il Liverpool, anche se Jurgen Klopp è poco convinto di poterlo vedere con la maglia dei Reds in un futuro prossimo: "La maglia rossa del Liverpool gli starebbe molto bene. Ma non credo che un tale trasferimento sarà possibile in questa stagione", ha detto il tecnico alla BILD. "Sancho è un giocatore molto interessante. Se venisse a Liverpool sarei il più sorpreso di tutti noi".