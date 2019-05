Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 aprile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

TUTTI VOGLIONO CONTE. MILAN, SI RIFLETTE SUL DOPO GATTUSO: SARRI E VAN BOMMEL. PLIZZARI RINNOVA. CUADRADO VUOLE RESTARE ALLA JUVE. CHELSEA SU ICARDI E ISAK. INTRECCI IN PANCHINA SULL'ASSE SPAL-BOLOGNA-LAZIO. JUVE SU CEBALLOS, IL FUTURO DI ALLEGRI SI DECIDERA' NELLE PROSSIME ORE. INTER, VICINO IL RINNOVO DI SKRINIAR. DE PAUL BLOCCATO, IDEE PRAET, PELLEGRINI E GUNDOGAN. PER LA DIFESA DANILO O DARMIAN. QUATTRO CLUB DI A SU CALIGIURI. MEZZA EUROPA SU PETAGNA. KEAN, MAROTTA CI PROVA. MODRIC E IL REAL ANCORA INSIEME. NAPOLI, TUTTI I MOVIMENTI

La situazione al Paris Saint Germain è tutt'altro che facile. Il tecnico è stato messo nel mirino da club e tifosi, oltre che dalla stampa, ma l'emiro del Qatar continua a difenderlo. Dovesse cadere questa barriera ci potrebbe essere una soluzione Mourinho - con Antero a spingere - oppure Antonio Conte, affascinato da un'altra proposta in Europa. Lo sponsor dell'ex CT è Gianluigi Buffon.

Per Conte resta sempre viva la pista Roma, ma anche il Milan continua a monitorare con attenzione la situazione. Per il dopo Gattuso potrebbe spuntare anche un nome nuovo. Oltre ai papabili sarebbe in lizza anche un ex rossonero: Mark van Bommel, attuale tecnico del PSV. L'allenatore olandese sta facendo bene alla guida del club di Eindhoven, in un testa a testa per il campionato con l'Ajax. E non è tramontata l'idea Sarri, che potrebbe essere convinto dall'acquisto di un suo pupillo, Lorenzo Insigne.

"Ho ancora un anno di contratto e spero di restare". Juan Cuadrado ha così parlato del suo futuro. Il colombiano è legato alla Juventus fino al 2020 e ha richieste da Premier e Liga

Il Chelsea, non convinto dal rendimento di Gonzalo Higuain, guarda ancora in Italia per l'attacco: piace Mauro Icardi. In alternativa, c'è anche una pista che porta ad Alexandre Isak, 19enne attualmente in prestito al Willem II dal Borussia Dortmund..

Rinnovo in casa Milan: il club rossonero ha annunciato di avere prolungato il contratto del portiere Alessandro Plizzari, classe 2000, fino al 30 giugno 2023.

Intrecci sull'asse SPAL-Bologna-Lazio. Su Semplici c'è il Bologna. Che oggi ha Sinisa Mihajlovic ma che certamente pensa anche al what if. Ovvero al 'cosa fare se il serbo dovesse andare via'. E quello dell'allenatore della SPAL è un nome che piace molto alla proprietà, alla dirigenza e, per inciso, anche a quella che dovrebbe arrivare, ovvero Sabatini e Massara. Intrecci, intrighi: Semplici e il suo rendimento sono pure sul taccuino della Lazio in caso di addio a Simone Inzaghi. Una piazza dove, in ogni caso, resta caldo il nome di Sinisa Mihajlovic. Chiaramente, prima sarebbe da valutare il futuro dell'attuale guida biancoceleste che ha estimatori fuori dalla Serie A, tra Germania e Premier.

Gli occhi della Juve in casa del Real Madrid. I bianconeri starebbero pensando in modo molto concreto a Dani Ceballos. Le merengues non hanno chiuso finora la porta a una sua eventuale cessione.

Il destino di Massimiliano Allegri prima del derby. L'atteso summit fra il tecnico della Juve e Andrea Agnelli andrà in scena tra oggi e domani, comunque entro le prossime 48 ore. Giovedì, infatti, la Vecchia Signora sarà già concentrata sulla stracittadina col Torino.

Tutto definito in casa Inter per ciò che concerne il rinnovo del contratto di Milan Skriniar. A fare il punto della situazione il portale 'Fcinternews' che parla di accordo praticamente definito sulla base di stipendio da 3.5 milioni di euro netti a stagione: un ingaggio a salire, che nell'ultimo anno di contratto 'sfonderà' il muro dei quattro milioni di euro netti.

Dopo aver aritmeticamente conquistato la qualificazione alla prossima Champions, il Napoli lavora al mercato per la prossima stagione. Il ds azzurro Cristiano Giuntoli segue l'esterno destro dell'Atalanta Timothy Castagne (23), confermato anche l'interesse per l'esterno mancino del Manchester City Benjamin Mendy (24), ma ha dei parametri talmente alti che sembrerebbe destinato ad altri top club. Lazzari e Biraghi sono gli altri nomi seguiti. Intanto arrivano lusinghe dagli States per Dries Mertens, che piace al Miami di Beckham. E si prova a chiudere per Lozano: affare da circa 40 milioni.

Non solo l'Inter su Emanuel Vignato, centrocampista del ChievoVerona che sta ben impressionando in questo finale di stagione. Sul classe 2000 c'è infatti anche la Juventus, pronta a fiondarsi su di lui già nelle prossime settimane, per poi parcheggiarlo magari in prestito per far proseguire il suo processo di crescita.

Ha origini italiane e ora Daniel Caligiuri (31) potrebbe approdare in Serie A. L'esterno destro, che l'ex CT Antonio Conte convocò per la Nazionale nel 2015 senza però mai farlo esordire in azzurro, interessa a Inter, Milan, Roma e Lazio.

Nella corsa a Rodrigo de Paul, l'Inter di Piero Ausilio è in pole position: l'incontro avvenuto ad Appiano con il procuratore del giocatore pone l'Inter davanti a tutte e sarebbe stato già trovato un accordo di massima con l'Udinese per la valutazione del giocatore, circa 30 milioni di euro. Una valutazione che i nerazzurri contano di abbattere con l'inserimento di bonus e contropartite.

Non solo Danilo. Per l'Inter resta sempre viva la pista che porta a Matteo Darmian del Manchester United. Il giocatore vuole tornare in Italia dopo la parentesi in Premier League, nonostante sia scattato il rinnovo automatico fino al 2020 con i Red Devils. Rispetto al brasiliano l'ex Torino sarebbe più vantaggioso, visto che lo United lo valuta 12 milioni, ma potrebbero bastarne anche 10.

L'Inter pensa al mercato in vista della prossima estate e il primo obiettivo sarà probabilmente un centrocampista. I nomi sono quelli di Ilkay Gundogan del Manchester City, ma in questo caso il problema è l'ingaggio, Lorenzo Pellegrini, che in caso di mancato rinnovo potrà essere preso con la clausola da 30 milioni pagabili in due tranche da 15, e Dennis Praet della Sampdoria, valutato 25 milioni dai blucerchiati ma sul quale c'è anche l'interessamento dell'Arsenal.

L'Inter irrompe su Moise Kean. Marotta e Ausilio hanno sondato l'affare con Mino Raiola e visto che l'attaccante non ha ancora rinnovato ci sono i margini per poter portare a termine la trattativa. Due i piani della dirigenza nerazzurra: da una parte l'ipotesi di prenderlo a parametro zero nel 2020, mentre dall'altra c'è quella di inserire il classe 2000 in una trattativa come contropartita tecnica. Se Paratici si farà nuovamente avanti per Icardi o per Skriniar è già pronta la risposta dell'Inter, che chiederà in cambio il numero 18 bianconero.

Mezza Europa in movimento per Andrea Petagna, uno degli under 25 più prolifici d'Europa. Il centravanti è stato seguito al Mazza da emissari di Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid e Besiktas. È emersa anche un'ipotesi Tottenham, che non ha però trovato conferme. Per quanto riguarda l'Eintracht, è concreta la possibilità di perdere le stelle del proprio reparto offensivo, mentre l'Atletico deve rifondare visto l'addio certo di Diego e quello probabile di Kalinic. Sul quotidiano emiliano si parla anche di Leicester City, che metterebbe sul piatto 20 milioni, ma anche di interessi da una società russa, non meglio specificata.

Protagonista in campo e beniamino dei tifosi del Craiova, Mirko Pigliacelli riscuote consensi anche in Serie A. Si accende il mercato per il portiere ex Trapani e Pescara, Pigliacelli è un’idea del Cagliari, verrebbe preso in seria considerazione se dovesse partire Cragno. E potrebbe pensarci anche il Parma, da stabilire quale sarà il futuro di Sepe e intanto è stato proposto Dragowski.

Luka Modric è vicino al rinnovo di contratto con il Real Madrid. Il centrocampista croato, cercato dall'Inter la scorsa estate, dovrebbe porre la firma nei prossimi giorni sul prolungamento fino al 30 giugno 2021 - un altro anno, quindi - con un ingaggio ritoccato verso l'alto: 11,5 milioni di euro.