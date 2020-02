Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 febbraio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

COMPLICATO IL RISCATTO DI SMALLING, IL SASSUOLO HA DETTO DI NO A ROMA E ATALANTA PER BOGA. GERVINHO VA VERSO IL REINTEGRO. VIA SIMIC DALLA SAMPDORIA, MAXI OLIVEIRA DALLA FIORENTINA E VARGIC DALLA LAZIO, PRIMA SEDUTA DI DIEGO LOPEZ A BRESCIA.

È sempre più complicato il riscatto di Chris Smalling per la Roma. I giallorossi vorrebbero limare la cifra da versare al Manchester United che, però, rimane sulle sue posizioni. Così solo un approdo in Champions può mantenere inalterate le speranze di confermarlo.

Il Sassuolo ha rispedito al mittente due offerte, durante il mercato di gennaio, per Jeremie Boga. L'esterno offensivo piaceva sia alla Roma che all'Atalanta, ma è stato dichiarato incedibile dalla società emiliana.

Dopo avere rifiutato tutte le proposte, Gervinho potrebbe presto essere reintegrato a Parma. Resta in piedi solo una ipotetica pista in Major League Soccer, poiché le proposte arrivate da Russia e Brasile sono state rispedite al mittente.

Lunga lista di pretendenti per Andrew Gravillon, difensore dell'Ascoli ma in prestito dall'Inter, che ne detiene il cartellino. Per giugno ci sono già richieste di Cagliari, Atalanta, Bologna, Udinese, Torino, Fiorentina e Sassuolo.

Addii in casa Sampdoria e Lazio. Il difensore centrale Lorenco Simic, nella prima parte di stagione prestato al Rijeka, finisce al DAC, in Slovacchia. Invece il portiere biancoceleste Ivan Vargic finisce al Koper fino a giugno. Infine Maxi Oliveira va in Messico, al Juarez, fino al 31 dicembre di quest'anno.

Prima seduta agli ordini di Diego Lopez per il Brescia che si prepara per la sfida contro l'Udinese, fondamentale per la classifica. Presente all'allenamento anche il presidente Massimo Cellino.

Milan e Juventus hanno lavorato allo scambio Bernardeschi-Paquetà, ma la situazione non si è concretizzata a causa dello stop di Ivan Gazidis, ad del club rossonero. L'affare sarebbe stato caldeggiato dai dirigenti rossoneri, ma l'ingaggio da 4,5 milioni è troppo alto per le casse meneghine.

La Sampdoria ha chiuso l'approdo del classe 2000 Mikkel Krogh Damsgaard, proveniente dal Nordsjælland. Arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2024.

IL MERCATO IN INGHILTERRA CHIUDE IL PRIMO SETTEMBRE, COME GLI ALTRI. RISCHIO SVINCOLO PER MESSI? POGBA DECISO A LASCIARE LO UNITED

Adesso è ufficiale, anche in Inghilterra il calciomercato chiuderà il 1° settembre. I club i Premier League hanno votato, dopo i precedenti incontri, per allinearsi con gli altri mercati europei. La chiusura della sessione estiva di mercato in Inghilterra è fissato quindi per il 1° settembre alle 17.00 (ora locale).

La querelle Abidal-Messi potrebbe terminare con lo svincolo a parametro zero della Pulce. Un quadro decisamente estremo ma che non può essere escluso del tutto, considerando un contratto fino al 30 giugno 2021 e la clausola fatta per liberarsi.

Potrebbe essere davvero l'ultima stagione di Paul Pogba al Manchester United. La guerra interina fra Mino Raiola e la guida tecnica dei Red Devils potrebbe concludersi con la cessione del centrocampista, inseguito da Juventus e Real Madrid.

Il Bordeaux ha rinnovato il contratto a Jimmy Briand, il nuovo selezionatore dell'Iran è il croato Skocic, il Brighton ha blindato Propper fino al 2023, il Larissa ha chiuso per Gabriel Torje, ex Udinese.