Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 ottobre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

MILAN, UFFICIALE L'ESONERO DI GIAMPAOLO. STEFANO PIOLI È IL NUOVO ALLENATORE. GENOA, A SORPRESA RESTA ANDREAZZOLI. INCONTRO FERRERO-GATTUSO, NIENTE ACCORDO. SAMP, BERTOLACCI FIRMA FINO A GIUGNO 2020. RAIOLA PUNTA ROMAGNOLI. IL TORINO PUNTA NZONZI

Adesso è ufficiale: Marco Giampaolo non è più l'allenatore del Milan. Questo il comunicato del club rossonero pubblicato pochi minuti fa sul proprio sito: "AC Milan comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club intende ringraziare Marco per l'attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali".

Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan. Pochi minuti fa la fumata bianca con la dirigenza rossonera che ha definito l'accordo col suo nuovo allenatore. Con l'approdo in rossonero dell'ex tecnico della Fiorentina, che sarà in città già questa sera, cambierà anche lo staff tecnico: tra i preparatori presenti nello staff di Giampaolo dovrebbe restare solo Luigi Turci, mentre tra i volti nuovi ci sarà anche il figlio del nuovo allenatore, Gianmarco Pioli.

Aurelio Andreazzoli resta al Genoa. Il colpo di scena - riporta Sky Sport - arriva direttamente dal presidente del club, Enrico Preziosi, che dopo un chiarimento con l'allenatore ha deciso di andare avanti con l'attuale guida tecnica. Il tutto, nonostante i contatti con Guidolin avvenuti nelle ultime ore.

È finito da pochi minuti il summit tra il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, e Gennaro Gattuso, uno dei papabili per la panchina blucerchiata. Al momento, però, l'ex tecnico del Milan resta titubante sull'ipotesi di intraprendere una nuova avventura al posto di Di Francesco. Le possibilità che diventi il prossimo allenatore della Sampdoria sono del 50%. Ferrero ha proposto un anno di contratto, carta bianca anche su mercato gennaio.

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver tesserato il calciatore Andrea Bertolacci (nato a Roma l’11 gennaio 1991). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2020.

Spunta un nuovo nome per la mediana del Torino in vista del mercato di gennaio. Si tratta di Steven Nzonzi, centrocampista francese di proprietà della Roma attualmente in prestito al Galatasaray. L'intenzione del club granata, secondo quanto riportato da Tuttosport, è di tentare subito l'assalto in inverno anche se i rapporti fra Cairo e Petrachi sono tesi e il giocatore è attualmente impegnato in Champions League.

Mino Raiola corteggia Alessio Romagnoli. Il super agente italo-olandese corteggia da tempo il difensore del Milan, in trattative per il rinnovo di contratto coi rossoneri. L'ex difensore della Roma è stato spesso sondato da altre scuderie, ma è rimasto sempre legato al suo storico agente Sergio Berti: sarà ancora così? Per ora, non sono arrivate né conferme né smentite. Dovesse arrivare a Romagnoli, Raiola metterebbe le mani sul terzo big di casa Milan, dopo Donnarumma e Bonaventura.

BASTIAN SCHWEINSTEIGER SI RITIRA. PARIS SAINT-GERMAIN, SI PUNTA AL RINNOVO DI MARCO VERRATTI

L'ex-campione del mondo tedesco Bastian Schweinsteiger dice basta. A 35 anni, infatti, il centrocampista ha deciso di mettere la parola fine alla propria carriera, che lo ha visto trionfare soprattutto col Bayern Monaco. Ad annunciarlo è lo stesso calciatore su Twitter, due giorni dopo la sua ultima partita con il club americano Chicago Fire. Schweinsteiger era passato alla MLS, il massimo campionato di calcio per club statunitensi e canadesi, nel 2017 per chiudere la carriera. Col Bayern il centrocampista aveva vinto otto campionati tedeschi e sette coppe di Germania. Campione del mondo lo era diventato nel 2014 in Brasile con la nazionale di cui poi era stato per due anni capitano.

Il Paris Saint-Germain vuole premiare Marco Verratti con il rinnovo di contratto in seguito a un ottimo inizio di campionato. Il club francese non vorrebbe far entrare il calciatore italiano negli ultimi 18 mesi di contratto (scadenza nel 2021) per evitare il rischio di perderlo nel corso della prossima estate. A riportarlo è L'Equipe.