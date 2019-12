© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Bomber o giocatore normale, chi è Piatek? Ora anche il Milan s'interroga e vuole risposte". MilanNews.it dedica la sua homepage natalizia a Krzysztof Piatek, uno dei più grandi flop - almeno finora - del mercato rossonero (ormai da quasi un anno).

L'ex Genoa vive una pesante involuzione, ha segnato appena quattro gol in questa stagione (tre su rigore) e non è più così sicuro del suo posto in squadra. Ancora meno se il 'Diavolo' riuscirà ad assicurarsi a gennaio un compagno per lui scomodo come Zlatan Ibrahimovic.