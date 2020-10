I nuovi '86 in Serie A: Godin e la garra sarda, Cigarini guida il Crotone

È l'anno della Mano de Dios e del mondiale vinto da Maradona. Ma anche una discreta annata per lo sport: su altri campi nascono, per dirne due, Usain Bolt e Rafa Nadal. Il calcio si "accontenta" di gente come Dzeko, Marchisio e Sergio Ramos. Ma anche dei tre signori qui sotto.

Cagliari è Celeste. I rossoblù sono squadra di uruguaiani. Francescoli, ma anche Abeijon, Herrera, O'Neill fino a Nandez: il rapporto tra il capolugo sardo e il calcio di Montevideo è dintorni è storico. Rinverdito da Diego Godin che, forse spronato da sua moglie (la figlia di Herrera), ha scelto proprio il Cagliari per continuare la sua avventura in Serie A. Un colpo stellare se consideriamo il livello dell'ex difensore dell'Atlético Madrid. Cosa potrà portare? In una difesa a quattro è di nuovo a suo agio, per il giovanissimo Walukiewicz, su cui la società punta parecchio, sarà una guida non da poco.

Il riscatto di Cigarini e il ritorno di Tatarusanu. Conclusa la lunga esperienza proprio a Cagliari, Luca Cigarini si scopre pronto per un altro ruolo. Del Crotone che di Serie A ha masticato davvero poco, sarà senza dubbi il giocatore con il maggior bagaglio di esperienza: a lui le chiavi del centrocampo di Stroppa, e non solo. Completa il trittico Ciprian Tatarusanu, che rileva Reina come dodicesimo di Donnarumma, ben 13 anni più giovane.

Tutti i volti nuovi della Serie A nati nel 1986: Ciprian Tatarusanu (Milan), Diego Godin (Cagliari), Luca Cigarini (Crotone)