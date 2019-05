© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Agnelli fermo sulle sue idee. Sul quotidiano 'La Repubblica' oggi in edicola, si fa il punto sul perché nelle ultime ore la pista Conte-Juventus non sia decollata, nonostante l'ex ct nelle ultime settimane abbia dato precedenza al club bianconero.

Agnelli non ha cambiato idea - Per arrivare a un accordo, sarebbe servito un passo avanti da parte del presidente Andrea Agnelli. Tra il numero uno della Juventus e Conte negli ultimi anni non sono mancati gli screzi, e soprattutto ad Agnelli non è piaciuto il modo in cui Conte andò via nell'estate 2014, a ritiro iniziato.

Paratici e Nedved avevano anche raggiunto un accordo con Conte, ma non c'è il placet di Agnelli. E quindi la pista Conte, per ora, è naufragata.