"Grazie Agnelli per avermi scelto". Quando Conte disse addio alla Juve

© foto di Imago/Image Sport

1759 giorni fa, Antonio Conte diceva addio alla Juventus. Di mezzo, l'era Massimiliano Allegri, oggi più vicina a terminare con la suggestione di un ritorno del tecnico salentino. Non la soluzione più probabile, visto che tra i bianconeri c'è chi è più convinto di un eventuale Conte-bis ( soprattutto Nedved ), ma c'è anche Andrea Agnelli alquanto scettico .

Non è un mistero, infatti, che i rapporti tra il presidente e l'ex ct non siano più ottimali, da quella separazione così improvvisa: era il 15 luglio 2014, 1759 giorni fa appunto. Pomo della discordia il mercato, soprattutto il mancato arrivo di Juan Cuadrado, poi giunto in bianconero ma alla corte di Allegri. Strano a dirsi, fu proprio Agnelli l'unico vertice ringraziato da Conte nel video in cui comunicava la decisione di separarsi : "Ringrazio la società e Andrea (Agnelli) che mi ha scelto tre anni fa in un momento non semplice".

Un momento non semplice: nel 2011 Conte, bandiera della Juve in carriera da calciatore, veniva da due promozioni con Bari e Siena. Con appena 13 partite, all'Atalanta, in Serie A, non entusiasmanti. Era un allenatore in rampa di lancio, non un nome di grido: non era scontato puntare su di lui, Agnelli&Co ebbero il coraggio di farlo. A ragione: sotto la guida di Conte, iniziò il nuovo ciclo d'oro della nuova Juve. Tre scudetti in tre anni, col record dei 102 punti in A nella stagione 2013/2014. In totale, fanno 8 titoli nazionali in bianconero, tra quelli conquistati in campo e quelli in panchina: per certi versi, se sarà davvero Inter e non ritorno alla Juve, sarebbe la svolta di una vita calcistica finora (quasi) tutta in bianconero.