Repubblica - ADL positivo: in assemblea con sintomi e in attesa del tampone

vedi letture

È Aurelio De Laurentiis il presidente di Serie A positivo al Coronavirus che ieri ha partecipato all'assemblea di Lega. Lo ha comunicato il Napoli pochi minuti fa, mentre repubblica.it ricostruisce le vicende. Secondo il portale del quotidiano, De Laurentiis non avrebbe indossato la mascherina in diversi momenti della giornata e avrebbe giustificato il suo malessere con una indigestione dovuta alle ostriche. Il numero uno azzurro, infatti, avrebbe avuto da giorni dei sintomi e avrebbe partecipato alla riunione in attesa dell'esito del tampone. Arrivato ieri sera, quando alle 20 lo avrebbe poi comunicato agli altri partecipanti. Ora isolamento e test per tutti.