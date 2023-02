Scadenza 2023 - Stefan de Vrij, ultimatum a fine febbraio. Altrimenti sarà addio

Non ci saranno rilanci dell'Inter per il rinnovo di Stefan de Vrij. Una situazione che nel recente passato non ha giovato praticamente in nessun caso, almeno per quanto riguarda i titolari. Perché Perisic o Skriniar, alla fine, hanno deciso di lasciare i nerazzurri - pur con tempi e modi diversi - mentre per Brozovic è servito alzare la posta in gioco per riconfermarlo a Milano. Così la sensazione è che l'olandese sia abbastanza incerto se accettare una proposta più o meno simile a quella attuale, intorno ai 4,2 milioni all'anno.

Nelle ultime settimane ci sono stati svariati interessamenti, ma la realtà è che De Vrij avrebbe tempo fino a fine febbraio per cercare di rinnovare, altrimenti la situazione potrebbe presto mutare, con l'Inter che affonderebbe il colpo per Smalling. Il difensore della Roma piace a prescindere, ma è chiaro che diventerebbe una necessità quasi imprescindibile in caso di addio di De Vrij.

Chi è: Stefan de Vrij

Squadra: Inter

Età: 31

Ingaggio: 4,2 milioni

Rinnovo: Incerto