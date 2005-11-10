Think different. Como, i modelli che non ti aspetti: il club punta colossi come Uber e Netflix

Il Como è sempre più sulla bocca di tutti. Ci correggiamo: su quella di chi segue da vicino il calcio. Sia in Italia che soprattutto all'estero, come dimostra anche il merchandising legato a divise e magliette. Solo il 13% di queste vengono vendute sul territorio, le altre in giro per il mondo. Parigi, Londra, Berlino e chissà in quali altri città. Un progetto che va oltre il campo, che utilizza il risultato sportivo per veicolare una crescita a tutto tondo.

Calcio veicolo per qualcosa di più grande

L'intenzione è quella di non fermarsi, nonostante un salto in avanti clamoroso negli ultimi anni. L'appetito vien mangiando, direbbe qualcuno. Oggi il Como pranza, o cena se preferite, al tavolo delle big d'Europa e dopo lo straordinario debutto Champions col Lipsia fra poche ore ci sarà il secondo esame per Fabregas e giocatori, con la trasferta a Rotterdam che dirà quale potrà essere il percorso europeo.

Uber e Netflix come fonte d'ispirazione

Il club da dietro sostiene la squadra e intanto cresce. Programma e progetta. Disegna un business diverso dalle altre società, soprattutto italiane. Una squadra così, in rampa di lancio dopo anni di anonimato, potrebbe avere modelli semplici da individuare: il Napoli di De Laurentiis, l'Atalanta dell'ultimo decennio. Ma non il Como. Gli Hartono e il presidente Suwarso pensano diversamente. "Think Different": fu lo slogan scelto da Apple per il suo lancio nel '97. E proprio qualcosa di simile all'azienda degli iPhone è la fonte d'ispirazione del Como: "Aziende come Uber e Netflix hanno investito pesantemente per anni per costruire quello che sono oggi", ha detto lo stesso Suwarso. Uber e Netflix. Due colossi da 146 e 294 miliardi di dollari di capitalizzazione. Eccola lì, l'idea di un Como inteso come ecosistema e non più come semplice squadra di calcio.