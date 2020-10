Un talento al giorno, Josè Macias: il nove che fa impazzire tutta l'Europa

Nove classico ma allo stesso tempo moderno, abbastanza fisico anche se capace di giocare la palla con qualità, e dare un riferimento ben preciso alla manovra avanzate. Tante sponde, molto lavoro per la squadra, un centravanti moderno che ha però anche caratteristiche dell'attaccante centrale vecchio stampo. Josè Macias ha estimatori in tutta Europa e in Italia sembra averci fatto un pensiero anche il Parma, a caccia di giovani per rinverdire la rosa ducale.

Nome: Josè Macias

Data di nascita: 22 settembre 1999

Nazionalità: messicano

Ruolo: attaccante centrale

Squadra: Deportivo Guadalajara

Assomiglia a: Diego Costa