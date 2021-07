ufficiale Getafe, dal Chivas ecco l'attaccante Macias. Arriva in prestito con opzione di riscatto

Il Getafe ha raggiunto un accordo con il Chivas de Guadalajara per il trasferimento di José Juan Macías. Il calciatore messicano, attaccante classe 1999, arriva in prestito per la stagione 2021/22, con diritto di acquisto in favore del club spagnolo.