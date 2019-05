Volata salvezza, Parma: un successo regalerebbe la certezza matematica

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grazie alle 7 vittorie nel girone d'andata il Parma ha costruito, punto dopo punto, un percorso salvezza piuttosto tranquillo. Anche se nelle ultime settimane il margine con la terzultima si è via via assottigliato e ancora, a 3 giornate dal termine, la squadra di D'Aversa non può dirsi certa della permanenza in A. I punti di distanza dall'Empoli ad oggi sono 6 (con in più il vantaggio degli scontri diretti) e per il momento consentono di mantenere una certa tranquillità, ma per non rischiare meglio tenere alta la concentrazione e cercare un successo che certificherebbe la salvezza con la matematica. A cominciare proprio dallo scontro diretto di lunedì contro il Bologna.

La lotta salvezza alla 35esima giornata:

12° Cagliari 40

13° Fiorentina 40

14° Parma 38

15° Bologna 37*

16° Genoa 36

17° Udinese 34

18° Empoli 32

19° Frosinone 24**

20° Chievo 15**

* una gara in meno

** già retrocesse

Le ultime 3 gare del Parma

36^ Bologna-Parma

37^ Parma-Fiorentina

38^ Roma-Parma