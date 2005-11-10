E Ibra che farà? Ecco la posizione del club suo suo ruolo per il nuovo Milan

Gerry Cardinale ha deciso la riorganizzazione del nuovo Milan. Dalle notizie che sono trapelate nelle ultime ore però non sembra essere ancora chiaro quale ruolo dovrà avere Zlatan Ibrahimovic nel nuovo corso. Il Corriere dello Sport spiega che il club rossonero ha fatto sapere quale sarà la posizione dello svedese.

Ibra agirà solo come consulente, anche se le ultime settimane hanno fatto capire quale tipo di influenza abbia nelle decisioni che prende Cardinale. Ecco perché non prenderà posti nella gerarchia Kirovski, braccio destro di Zlatan e responsabile del Milan Futuro.

Al vertice della piramide rossonera un tridente composto dallo stesso numero uno di Red Bird, dal tecnico Ruben Amorim e da Massimo Calvelli, nominato Amministratore Delegato. Sotto di loro ci sarà una parte sportiva che vede Hendrik Almstadt come Director Player Trading (una sorta di Direttore Sportivo), affiancato da Bobby Gardiner nel ruolo di Director of Football Intelligence (a lui toccherà l'individuazione dei giocatori) e da Donato Lomonte, Direttore dell'Area Scouting. Per quanto riguarda le giovanili, Jovan Kirovski resta il Responsabile del Milan Futuro, mentre Vincenzo Vergine il Responsabile delle Giovanili.