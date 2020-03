Il calendario provvisorio dell'Inter e il paradosso della gara con la Samp senza data

Il paradosso è che, pur in attesa dell'Assemblea straordinaria di mercoledì mattina a Roma, Inter-Sampdoria non ha sulla carta una data disponibile per essere disputata. Già. Perché potenzialmente la formazione di Antonio Conte potrebbe arrivare in fondo sia alla Coppa Italia che all'Europa League. E in questo calendario in calce, non ci sarebbe una data potenzialmente valida per disputare Inter-Sampdoria prima della fine del campionato. Un paradosso, questo, insieme ad Atalanta-Sassuolo, il nodo principale da sciogliere mercoledì.

5 marzo: Napoli-Inter (Coppa Italia)

8 marzo: Inter-Sassuolo

12 marzo: Inter-Getafe (Europa League)

15 marzo: Parma-Inter

19 marzo: Getafe-Inter (Europa League)

22 marzo: Inter-Brescia

dal 23 marzo al 3 aprile: sosta Nazionali per qualificazioni Euro 2020

5 aprile: Inter-Bologna

9 aprile: quarto di finale andata Europa League*

11 aprile: Hellas Verona-Inter

16 aprile: quarto di finale ritorno Europa League*

19 aprile: Inter-Torino

22 aprile: SPAL-Inter

26 aprile: Roma-Inter

30 aprile: semifinale di andata Europa League

3 maggio: Inter-Fiorentina

7 maggio: semifinali di ritorno Europa League*

10 maggio: Genoa-Inter

13 maggio: Juventus-Inter**

17 maggio: Inter-Napoli

20 maggio: finale di Coppa Italia*

24 maggio: Atalanta-Inter

27 maggio: finale di Europa League**

da definire: Inter-Sampdoria