Il futuro, suo e della Roma. Da Smalling a Pellegrini e Florenzi, Petrachi anticipa il mercato

La giornata di ieri ha visto fra i suoi protagonisti anche il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi, che tramite Sky ha rilasciato una lunga e dettagliata intervista sui tantissimi temi di mercato ruotanti nell’orbita giallorossa. A cominciare proprio dal suo futuro: “Io sono un persona scomoda nel calcio e Roma non è un ambiente semplice”, la sintesi del suo articolato pensiero in merito.

Quindi spazio ai giocatori, in entrata ma pure in uscita. I casi più imminenti, se non spinosi, sono quelli riguardanti Henrik Mkhitaryan e Chris Smalling, definiti due prestiti vincenti. Per loro l’uomo mercato giallorosso farà di tutto per trattenerli nella Capitale. Per l’attacco piace Moise Kean? Non secondo Petrachi. O almeno la notizia non è confermabile pubblicamente: “Non è mai entrato nel mirino della Roma”.

Capitolo cessioni o possibili tali, visto che i nomi dati in uscita sono tanti e diversi. Fra questi non ci sarà Nicolò Zaniolo, salvo colpi di scena oggi inattesi: “La linea è quella di tenerlo, al netto delle difficoltà del mercato”. Discorso a tratti simile per Cengiz Under, con Petrachi che ha ammesso il proprio debole per il turco fin dai tempi del Torino. Stesso concetto ma problemi maggiori per Lorenzo Pellegrini: la clausola da 30 milioni è una bella incognita, ma la volontà del giocatore sembra esser quella di restare in giallorosso. E lì, sulla carta, i soldi di nessuna squadra potranno avere effetto.

Chi invece lascerà quasi sicuramente la sua Roma, stavolta in modo definitivo, è Alessandro Florenzi: “Ci sono due squadre molto interessate, ho parlato col procuratore e abbiamo valutato la cessione dopo il prestito di gennaio”.

