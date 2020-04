Il Lecce dalla parte di chi vuole ricominciare. Mancosu verso il rinnovo

Fin dalle prime battute di questo stop dovuto al Coronavirus, il Lecce si è schierato dalla parte dei club favorevoli alla ripresa del campionato. Per concludere la stagione sul campo, a patto che non venga compromessa la salute di atleti e tifosi e, quindi, quando la pandemia sarà messa definitivamente alle spalle. Una scelta forte e decisa, che lascia poco spazio a interpretazioni: i giallorossi vogliono conquistare sul terreno di gioco quel traguardo chiamato salvezza.

Ma a spaventare non è la possibile decisione di mandare in archivio la stagione con le attuali posizioni. Anche perché il Lecce non si sente terzultimo, così come la classifica potrebbe far pensare. Più volte i dirigenti salentini hanno ribadito che per determinare un piazzamento finale con due squadre a pari punti serve disputare entrambi gli scontri diretti. Scongiurato anche il rischio playout, un’idea rimessa prontamente in cantina dato che non è possibile cambiare il regolamento di un torneo una volta iniziato. Portare al termine la stagione, dunque, è l’unica strada percorribile dalla società di via Colonnello Costadura.

Sul fronte mercato, si ragiona sulla conferma di Mancosu. In realtà poche riflessioni, il contratto in scadenza nel 2021 verrà prolungato ulteriormente. Perché il capitano ha dimostrato di essere fondamentale nelle idee tattiche di Liverani, ma anche carismatico all’interno dello spogliatoio. Anche in Serie A, dopo averlo fatto prima in C e poi in B. Lecce è la seconda casa del trequartista sardo, goleador della squadra e punto di riferimento anche per il futuro.