Massimiliano Allegri si congeda come uno dei più vincenti della Juventus di tutti i tempi

L'annuncio ufficiale è arrivato. Massimiliano Allegri si congeda come uno dei più vincenti della Juventus di tutti i tempi. E questo, nonostante il brutto finale con cui si conclude il matrimonio con i colori bianconeri, resta un dato di fatto. Con l'ultima Coppa Italia appena vinta, lo scorso 15 maggio, sono in tutto dodici i trofei conquistati da Allegri sulla panchina della Juventus: 5 scudetti, 2 Supercoppe e 5 Coppa Italia. Nel conteggio, anche se non fa palmares, vanno anche due finali di Champions League perse, forse il più grande rammarico di tutta l'avventura con la Juventus.

420 panchine

Dunque, dicevamo, dodici trofei vinti e 420 panchine: in otto anni, divisi in due cicli, Massimiliano Allegri ha scritto parte della storia della Juventus. Degli ormai storici nove scudetti di fila, Allegri ha messo la sua firma sui cinque che vanno dal 2014 al 2019. Inoltre, con l'ultima Coppa Italia, è diventato anche il tecnico con più vittorie nella competizione.

I due cicli

Ma come sono divisi i 12 trofei? Cinque anni del primo ciclo contro i tre del secondo, undici trofei contro uno soltanto, la Coppa Italia del 15 maggio scorso, appunto. Allegri avrebbe dovuto sedere sulla panchina della Juve per un'altra stagione: la chiusura anticipata del rapporto gli nega così di partecipare alla prossima Super Champions League e soprattutto al Mondiale per Club nell’estate 2025. Conti alla mano, però, in quella che è la sua ultima stagione sulla panchina della Juventus è comunque tornato a vincere, riportando dopo tre anni un trofeo alla Continassa e chiudendo così come aveva aperto, vincendo.