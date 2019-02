Il Napoli non si ferma: tre trattative per giugno e il pallino Immobile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, il Napoli da settimane sta già portando avanti tre trattative per giugno. Già trovato un accordo di massima con Raiola per il messicano Lozano del PSV Eindhoven e per Almendra del Boca Juniors. C'è ora da trovare l'intesa con le due società e col Villarreal per Pablo Fornals, centrocampista offensivo classe '96. Per l'attacco, il pallino di Carlo Ancelotti è Ciro Immobile della Lazio e De Laurentiis proverà ad accontentarlo.