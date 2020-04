Il Napoli sta già cercando l'erede di Koulibaly: il sogno è Umtiti, ipotesi Diego Carlos

Il Napoli si sta già muovendo per cercare l'erede di Kalidou Koulibaly. Il punto lo fa Sport, in Spagna, spiegando che la lista degli azzurri sarebbe molto ristretta e che tra i nomi caldi ci sarebbe Samuel Umtiti del Barcellona. I Blaugrana hanno bisogno di cedere, la richiesta da 50 milioni di euro non verrà neanche presa in considerazione dagli azzurri. Che fiutano l'affare e pensano a Umtiti nonostante il suo ingaggio importante. L'alternativa sarebbe Diego Carlos del Siviglia.