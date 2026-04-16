Il nostro calcio è in crisi: nessuna semifinalista italiana in Europa, non accadeva dal 2018-19
TUTTO mercato WEB
È una statistica che fa riflettere, quella che vede le semifinali europee per la prima volta senza squadre italiane dal 2018-2019 (quando non esisteva la Conference League). Dopo l'eliminazione di Bologna e Fiorentina, rispettivamente da Europa e Conference League per mano di Aston Villa e Crystal Palace, nessuna italiana giocherà infatti una semifinale delle tre competizioni europee in questa stagione. Considerando invece le stagioni con tre grandi competizioni europee - sottolinea il profilo X di Opta Paolo - non accadeva addirittura dal 1986-1987.
Un ulteriore indizio, insieme all'eliminazione della Nazionale nel playoff con la Bosnia, di un calcio italiano sempre più in crisi.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Allegri e Conte, Conte e Allegri: Milan e Napoli alle prese con il dubbio in panchina legato alla Nazionale. Prima però la lotta Champions: aveva ragione il tecnico rossonero a guardarsi le spalle senza pensare allo Scudetto
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Bernardo Silva ha detto addio al Manchester City. La Juventus ci pensa ma la concorrenza è clamorosa
La Fiorentina fa 2-1 ma non basta per l’impresa. In semifinale di Conference ci va il Crystal Palace
Questo Aston Villa vale due Bologna: il ritorno finisce peggio dell'andata, 4-0 e rossoblù eliminati
"Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Fiorentina, Vanoli: "Stasera siamo stati noi gli 'inglesi'. Ora il Lecce, il campionato non è finito"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile