Il pari con il Napoli lancia la SPAL: ora il Milan per continuare a fare punti

I biancazzurri sono in crescita e stanno attraversando un buon momento. Domani affronteranno il Milan di Pioli

Il pareggio della SPAL contro il Napoli è stato un pareggio materializzatosi al termine di un incontro giocato con la giusta dose di cuore, spensieratezza e spregiudicatezza, tutti ingredienti già richiesti a gran voce da Leonardo Semplici nelle ultime settimane. Un uno a uno di grande peso soprattutto a livello psicologico e mentale, che dovrà essere di vitale importanza nell'approccio e nella preparazione ai prossimi impegni di campionato, quando i biancazzurri incontreranno prima il Milan e poi si imbatteranno in un trittico fondamentale per proseguire la rimonta verso la salvezza contro Sampdoria, Udinese e infine Genoa.

Già contro i rossoneri di Pioli infatti – unica squadra contro cui i ferraresi non hanno ancora fatto punti dal loro ritorno in Serie A – Petagna e compagni dovranno essere bravi e cinici a proseguire sulla stessa strada percorsa domenica scorsa, nel segno di una continuità di risultati e di prestazioni che è mancata dopo la vittoria casalinga con il Parma. Un obiettivo che vorrebbe dire anche mettere a segno e conquistare primi punti in campionato – o meglio ancora, segnare le prime reti – nelle gare giocate lontane da un Paolo Mazza sempre più fortino estense, a maggior ragione se si vanno ad analizzare i sette punti conquistati a Ferrara sui sette totali della classifica estense.

Visto il momento che sta attraversando il Diavolo – a tre punti da quella zona rossa che significherebbe retrocessione in Serie B – l’occasione appare più ghiotta che mai. Per questo motivo, i ferraresi dovranno giocare senza mostrare più di tante paure e timori reverenziali nei confronti dell’avversario di giornata. Un avversario che appare sì superiore a livello di storia e di blasone, ma quasi alla pari per quanto riguarda i risultati ottenuti in questa prima parte di stagione a dir poco disastrosa. Se la SPAL sarà in grado di mettere in campo la stessa carica e lo stesso entusiasmo visto contro gli azzurri di Ancelotti, potrebbe seriamente pensare di tornare da San Siro con un bottino più che soddisfacente.