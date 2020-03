Il premier Conte: "Partite rinviate o a porte chiuse? Deciderà la Lega Calcio"

"Sarà la Lega Calcio a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite". Queste le parole del premier Giuseppe Conte durante l'incontro andato in scena, ieri sera, a Palazzo Chigi con i capi delegazione della maggioranza e i capigruppo di tutti i partiti. Riunione straordinaria indetta dal capo dei ministri per discutere dell'emergenza sanitaria: "La nostra linea è improntata alla massima trasparenza. Vogliamo coinvolgere le Regioni, ma dobbiamo stare attenti a non discostarci dalle linee guida degli scienziati. L’attenzione è massima, stiamo prendendo delle decisioni che incidono sullo stile di vita degli italiani e siamo ancora in una situazione di allarme, secondo i dati scientifici. Il contagio potrebbe anche estendersi, non sappiamo quando raggiungeremo il picco".