Il Sassuolo gioca, la Lazio segna: Zaccagni firma l'1-0 al 45' su calcio di rigore

vedi letture

Si chiude un primo tempo avido d'emozioni, ma non di gol. La rete che ha stappato il match alla fine è arrivata su calcio di rigore: a firmare il vantaggio della Lazio in casa del Sassuolo ci ha pensato Mattia Zaccagni dopo un fallo di mano di Toljan sul tiro di Milinkovic-Savic. La squadra di Dionisi ha giocato, gli uomini di Sarri hanno trovato il vantaggio in pieno recupero.

Laurentiè pericoloso, Immobile esce per un problema muscolare

Se da una parte il Sassuolo ha cercato immediatamente di condurre il match, dall’altra la Lazio ha accusato le improvvise accelerazioni da parte dei neroverdi. Due le occasioni nel giro di una manciata di minuti, entrambe costruite da Laurentiè: il numero 45 ha tentato la conclusione dal limite trovando però la deviazione in corner da parte della difesa capitolina.

La Lazio ha risposto subito con Zaccagni, al termine di un’azione collettiva, ma l’esterno numero 20 si è visto respingere la conclusione da Pegolo. Al quarto d’ora è arrivata una brutta notizia per Maurizio Sarri, costretto al cambio anticipato: Ciro Immobile ha infatti lasciato il campo a causa di un problema al flessore della coscia destra.

Zaccagni sblocca il match dal dischetto

Col passare dei minuti la Lazio ha fatto fatica soprattutto in fase di palleggio, il Sassuolo ha cercato più di trovare varchi sulle corsie esterne. Poche le occasioni da entrambe le parti, soltanto nel finale gli uomini di Dionisi hanno chiesto a gran voce un calcio di rigore per un fallo di mano di Romagnoli sul colpo di testa di Berardi, ma Pairetto ha deciso di non punire il movimento vista anche la distanza ravvicinata tra i due.

A cinque dal termine Laurentie e Frattesi hanno spaventato Provedel, ma il portiere biancazzurro ha risposto presente. Alla fine il rigore è arrivato in pieno recupero per un fallo di mano di Toljan dopo la zuccata di Milinkovic-Savic. Dal dischetto ci ha pensato Zaccagni a sbloccare il punteggio.

Segui la diretta testuale di Sassuolo - Lazio su TMW!