Il Toro senza Belotti non sa vincere. Lo dicono i numeri

Senza Belotti il Torino non sa vincere. Il bilancio, da quando il centravanti veste la maglia granata è abbastanza eterogeneo: 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Ma tre delle quattro vittorie sono arrivate all'inizio dell'avventura del Gallo, quando non era ancora titolare inamovibile. E difatti è impressionante lo "score" negli ultimi 10 incontri, dove il Torino è riuscito a vincere in appena una occasione, un Torino-Bologna del 6 gennaio 2018 terminato 3-0 con le reti di De Silvestri, Niang e Iago Falque.

I numeri rendono l'idea di come il capitano abbia un ruolo chiave non solo nei gol ma anche nel gioco della squadra. Soprattutto in un periodo come quello attuale dove Belotti, fino a oggi sempre presente, stava dimostrando di essere tornato a livelli da Nazionale

Queste le ultime dieci partite in campionato, senza il suo numero 9:

Stagione 2016-17

Atalanta-Torino 2-1

Torino-Empoli 0-0

Bologna-Torino 2-0

Stagione 2017-18

Crotone-Torino 2-2

Torino-Roma 0-1

Fiorentina-Torino 3-0

Torino-Genoa 0-0

Torino-Bologna 3-0

Sassuolo-Torino 1-1

Stagione 2018-19

Torino-Cagliari 1-1