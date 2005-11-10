Due giorni da incubo per l’Italia: 4 sconfitte su 4 in Champions, non era mai successo

Due giorni da dimenticare per il calcio italiano. La seconda giornata di Champions League si chiude con quattro sconfitte su quattro per le squadre di Serie A: dopo i ko di Inter e Napoli martedì sera, mercoledì sono cadute anche Como e Roma. I nerazzurri hanno perso 4-3 a San Siro contro il Club Brugge, gli azzurri 3-1 sul campo del Villarreal; quindi il 3-2 del Feyenoord sulla squadra di Fabregas e, in chiusura, l'incredibile 4-3 del Real Madrid all’Olimpico sulla formazione allenata da Gian Piero Gasperini, che pure a un certo punto era in vantaggio per 3-1.

Senza precedenti

Il dato è storico e, purtroppo, non in positivo. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nella stessa giornata di Champions League. Anche nelle annate in cui la Serie A aveva portato quattro o addirittura cinque rappresentanti nella fase principale, il conto delle sconfitte si era sempre fermato al massimo a tre ko contestuali. In diverse occasioni erano arrivate tre battute d’arresto nello stesso turno, l’ultima nella sesta giornata dell’edizione 2022/23: persero Napoli, Inter e Juventus, ma il Milan evitò il poker battendo 4-0 il Salisburgo.

Non era mai nemmeno successo, nelle edizioni in cui l'Italia aveva solo tre squadre in corsa, che perdessero tutte e tre nello stesso turno. Per trovare un precedente bisogna infatti scendere a due squadre italiane in corsa, nella Champions League 2014/15: il Napoli era stato estromesso al turno preliminare dall'Athletic Club, in corsa c'erano solo la Roma e la Juventus. Alla terza giornata, i giallorossi vennero travolti 7-1 dal Bayern Monaco e la Juve perse 1-0 sul campo dell’Olympiacos. Un doppio ko ben più comprensibile: stavolta la dimensione del passo falso è epocale. Quattro partite, quattro sconfitte e zero punti raccolti tra martedì e mercoledì. Un 4 su 4 negativo che l’Italia, in Champions, non aveva mai conosciuto.