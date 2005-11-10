Incubo Udinese, Davis ci mette la faccia: "Fischi giusti, ci scusiamo con i tifosi"

"È mancato tutto oggi. Il piano gara che volevamo non è andato, è stata una sconfitta imbarazzante, davanti ai nostri tifosi. I fischi sono meritati perché la prestazione è stata negativa. Dobbiamo scusarci con i tifosi che meritano prestazioni migliori, loro non possono essere contenti": così l'attaccante dell'Udinese, Keinan Davis, ha parlato senza peli sulla lingua ai microfoni di Dazn al termine della nuova sconfitta raccolta dall'Udinese oggi, contro il Lecce.

Un ko per 0-3 che ha portato il club friulano a fare riflessioni post-gara sulla posizione dell'allenatore bianconero, Kosta Runjaic, anche se al momento non sembrano previsti cambi di rotta e si andrà avanti con lui, in attesa però di una scossa.

Davis ha poi aggiunto: "Senza nulla togliere al Lecce, che ha meritato la vittoria, ma potevamo fare molto di più. Dobbiamo rimanere uniti, c'è tanto pessimismo e le critiche sono giuste, ma da domani dobbiamo tornare a lavorare uniti per preparare la sfida contro il Milan. Io devo essere un esempio per i più giovani, sappiamo che l'Udinese è in A da più di vent'anni e non vogliamo interrompere questa striscia".