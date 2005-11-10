Infortuni Milan, per Ramos la risonanza magnetica ha dato esito negativo. Il responso su Chukwueze

Sono arrivati i tanto attesi responsi medici sulle condizioni di Goncalo Ramos e Samuel Chukwueze. Come si apprende, infatti, l'attaccante è stato sottoposto nella giornata odierna a esami strumentali per valutare l’affaticamento accusato al polpaccio sinistro: in questo senso, fa sapere il Milan, la risonanza magnetica ha dato esito negativo. Sospiro di sollievo, dunque, in casa rossonera, anche se già ieri in conferenza stampa il tecnico Amorim aveva aveva tranquillizzato l'ambiente con un "nulla di grave".

Chukwueze, altra valutazione tra 10-15 giorni

Samuel Chukwueze, l'altro giocatore sotto osservazione, è stato invece sottoposto a un consulto specialistico per il problema all’anca sinistra e ha iniziato un trattamento infiltrativo. Un nuovo controllo per valutarne l’evoluzione è previsto tra 10 e 15 giorni. Ovviamente, entrambi i calciatori saltano la partita di questa sera con il Bournemouth, in Europa League, in attesa poi dalla giornata di domani di ulteriori aggiornamenti.