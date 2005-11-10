Infortuni Nico Gonzalez e Celik: quante partite salteranno i due giocatori della Juventus

La Juventus perde due pezzi e non due giocatori qualunque, visto che per un po' l'allenatore bianconero Luciano Spalletti dovrà fare a meno del suo esterno titolare (sia per la destra che per la sinistra, a seconda delle necessità) Zeki Celik e dell'attaccante Nico Gonzalez, che dopo un'estate vissuta nel dubbio che potesse cambiare maglia, si è (ri)preso un posto da protagonista in bianconero. Andiamo a esaminare nel dettaglio gli infortuni da loro rimediati e quanto rimarranno fuori.

Cinque partite fuori

Andando in ordine di zona di campo, per Celik c'è da fare i conti con una lesione di basso grado al bicipite femorale. Un tipo di ko che dovrebbe tenerlo fuori almeno fino alla prossima sosta per le nazionali di novembre: calendario alla mano, il turco ex Roma salterà quindi almeno cinque partite, le quattro di Serie A con Lecce, Genoa, Fiorentina e Napoli e nel mezzo anche la trasferta di Europa League ad Alkmaar, sul campo degli olandesi dell'AZ.

Il mirino sul Venezia

Infortunio di carattere simile per Nico Gonzalez, anch'egli alle prese con una lesione di basso grado, ma nella zona del soleo. Pure nel suo caso dovrebbe essere quindi un'assenza di cinque partite, con il mirino che è puntato, sia per lui che per Celik, sull'incontro casalingo di domenica 22 novembre all'ora di pranzo contro il Venezia, per la partita che vale per la 12^ giornata di Serie A.