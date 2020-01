© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dalla Danimarca fanno sapere che Christian Eriksen sarebbe pronto a sbarcare all'Inter. Un asso per tornare al top anche in Europa, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui il club nerazzurro avrebbe parlato sia con il suo agente Schoots che con il Tottenham, mettendo sul tavolo circa 25 milioni di euro, tra cartellino e commissioni, per avere il centrocampista danese subito, a gennaio. Sebbene si tratti della soluzione preferita dagli Spurs, resterebbe da convincere il calciatore, che ha già da tempo in testa l'idea di trasferirsi al Real Madrid. Per l'Inter duellare con i Blancos e altre pretendenti a giugno renderebbe tutto più complicato.