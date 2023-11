Inter a riposo fino a martedì, ma Cuadrado è al lavoro. Vuole la convocazione con la Juve

Ai box da ormai diverse settimane, Juan Cuadrado punta il ritorno in campo contro il suo passato, la Juventus. Lo racconta la Gazzetta dello Sport, che spiega come il colombiano, nonostante l'Inter abbia concesso ai suoi tesserati qualche giorno di riposo fino a martedì pomeriggio, stia lavorando ad Appiano Gentile per bruciare le tappe e poter tornare a disposizione di Simone Inzaghi.

Cuadrado infatti lavorerà sul campo sia oggi che lunedì, cercando di avvicinarsi al massimo della condizione per poter strappare la convocazione per la partita contro i bianconeri, che per lui vale qualcosa in più di un semplice Derby d'Italia.