Inter, accantonata la pista Chiesa: gli ostacoli sono Juve e Commisso

© foto di Federico De Luca

L'Inter sta cercando un esterno offensivo come priorità di mercato in vista della prossima stagione. La pista Federico Chiesa si è molto raffreddata per due motivi: il primo è che col cambio di proprietà, all'interno della Fiorentina la situazione non è poi così fluida; il secondo è che pare aver già un'intesa di massima con la Juventus. Non una pista abbandonata del tutto, ma sicuramente accantonata nell'attesa che l'ambiente viola si stabilizzi e che sia tutto più chiaro. Intanto Marotta e Ausilio si guardano intorno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.