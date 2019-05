Inter, Asamoah: "Emozionato di affrontare l'Udinese. Daremo tutto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Kwadwo Asamoah, terzino dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara contro l'Udinese: "È sempre difficile giocare contro una ex squadra, c'è sempre un'emozione particolare. Loro non sono in un buon momento, so cosa significa e non è facile giocare. Noi dobbiamo essere subito svegli, dal 1', perché loro daranno tutto per portare a casa il risultato. Non possiamo aspettare, dobbiamo sempre dare il massimo".