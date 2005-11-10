Inter, atteso un miglioramento di fatturato per la prossima stagione. Ma dipende dai risultati

L'Inter sembra oramai rientrata in una spirale virtuosa. Dopo i tantissimi rossi, arrivati ed ereditati dalla gestione Moratti, passando dalle buone scelte di Thohir - soprattutto in materia personale - fino ai chiari di luna del Covid per Suning, Oaktree ha avviato una profonda bonifica del club nerazzurro che, ora, ha la possibilità di guardare in avanti con ottimismo, almeno dal punto di vista economico. Perché Marotta è riuscito - come aveva fatto con la Juventus dieci anni fa - a creare una squadra competitiva e, soprattutto, economicamente all'avanguardia, dove le spese sono nettamente inferiori ai ricavi. E sono destinate a crescere, pur non con salti in avanti incredibili.

Prevedibile gestione

“L’esercizio 2026-27, avviato successivamente alla chiusura dell’esercizio di riferimento, evidenzia un incremento degli introiti, principalmente riconducibile alla revisione dei prezzi degli abbonamenti, al rinnovo e alla sottoscrizione di nuovi accordi di sponsorizzazione a condizioni economiche più favorevoli, alla gestione disciplinata della campagna trasferimenti estiva e al mantenimento di un’efficiente gestione dei flussi di cassa”.

Chiaramente il risultato finale sarà spinto da condizioni che in questo momento non sono prevedibili, come il futuro della squadra in Champions League - in caso di arrivo ai sedicesimi non sarà molto diverso rispetto a quello attuale, altrimenti crescerà - ma anche da eventuali cessioni o plusvalenze.