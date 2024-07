TMW Inter, Ausilio: "Cerchiamo un centrale di piede mancino. Buongiorno? Ne ha parlato una persona"

vedi letture

Ospite dell'evento "United for Meyer", il ds dell'Inter Piero Ausilio ha parlato così del mercato nerazzurro ai microfoni di TMW: "Abbiamo fatto qualcosa che ci interessava in anticipo come Taremi e Zielinski, poi colto l'occasione per il portiere e per me eravamo a posto così, poi abbiamo avuto questo infortunio di Buchanan, nulla di gravissimo ma stiamo guardando se possiamo completare la rosa con qualcosa di intelligente".

De Vrij in Arabia Saudita è una ipotesi?

"Quando arrivano queste cose, bisogna valutare se hanno fondamento, in questo momento no. De Vrij è un giocatore importante dell'Inter, sta disputando un ottimo Europeo e con noi si è fatto sempre trovare pronto. Se arrivano situazioni per lui che vuole valutare noi siamo qui, ma al momento è un giocatore della nostra squadra".

A che punto sono i rinnovi di Lautaro e Inzaghi?

"E' stato detto più volte che sono cose solo da formalizzare, Lautaro è in Coppa America ora ma è solo da firmare, tutto definito. Col mister ci stiamo lavorando, ma come abbiamo detto e ripetuto, è una cosa che metteremo a posto presto".

Ci sono due opzioni per la sua sostituzione?

"Ci siamo già confrontati con il mister, cercheremo un giocatore di piede sinistro che giochi in difesa, i nomi ce li teniamo per noi. Abbiamo due mesi per trovare la soluzione giusta".

Si è parlato tanto di Buongiorno...

"Ne ha parlato una persona sola e non dell'Inter".

Che effetto le farebbe Lukaku al Milan?

"Nessuno, a me il mercato del Milan non interessa. A noi interessa il mercato dell'Inter e quello che volevamo fare lo abbiamo fatto".

La Juve cambia faccia con un nuovo tecnico e un mercato da protagonista:

"Credo sia normale, hanno ritenuto opportuno fare qualcosa di nuovo con un allenatore ma io guardo all'Inter".