Inter, avanti per Barella: nodi legati a bonus e contropartite

© foto di Federico Gaetano

Prosegue la trattativa tra l'Inter e il Cagliari per Nicolò Barella. I sardi continuano a chiedere 50 milioni di euro, tra parte cash e contropartite e in questo senza i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto il prestito di Alessandro Bastoni, il cartellino di Dimarco e quello di Eder attraverso lo Jiangsu.

I bonus - Un'altra carta da giocare per l'Inter è quella dei bonus: se la società milanese accetterà di inserirli allora l'operazione potrebbe chiudersi in tempi brevi. Sullo sfondo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, resta sempre vigile il Napoli, pronto a offrire proprio 50 milioni al Cagliari, ma il giocatore ha già detto sì a Conte, per un quinquennale dal oltre 2 milioni di euro a stagione.