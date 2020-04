Inter, baby talenti nerazzurri - Colombini la Freccia. Sogno: far tremare San Siro

Milanese doc, interista doc da generazioni, classe 2001, detto la Freccia, mancino, concentrato da sempre sul suo sogno. Lorenzo Colombini è nato e cresciuto a qualche chilometro da San Siro. Dal balcone lo stadio trionfa all’orizzonte. I rumori ai gol di Eto’o e Milito rimbombano nelle orecchie. Il padre in casa ha una collezione di libri, videocassette, dvd, poster e numeri di giornali che fa spavento. Perciò Lorenzo vive la vita a due colori. Non vede l’ora di indossarli e, quando all’età di 5 anni finalmente ci riesce, si promette che un giorno sarà lui a far tremare il Meazza di gioia. Prima ala, poi terzino, ora in Primavera nel 3-5-2 di Madonna di nuovo ala che spinge forte come un TAV, ma attenta anche alla fase difensiva.

Colombini è uno di quelli che non si stanca mai, sopporta grossi carichi di lavoro e nasconde la fatica con naturalezza. Negli ultimi due anni il piede destro è migliorato notevolmente, così come l’attenzione a dosare le discese sul fondo e nell'uno contro uno. Colo sforna assist che è una bellezza: in stagione sono 9 tra campionato ed Europa. I gol? Due, riservati a Juventus e Barcellona. L’anno scorso, al primo anno in Primavera, era l’alternativa di Corrado (ora in prestito in C all’Arezzo). Quest’anno, infortunio a parte che lo tiene fuori da dicembre, è un protagonista assoluto. Come il suo predecessore spera di andare in prestito per giocare nei professionisti, magari anche un gradino più su.