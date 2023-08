ufficiale Sorrento, preso Colombini. Risoluzione del contratto per Todisco

Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Lorenzo Colombini a partire dalla stagione 2023/2024. Colombini, nato a Milano il 17 gennaio del 2001, è un terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e che ha collezionato 53 presenze in C nelle ultime tre stagioni con Pro Vercelli, Giana Erminio e Renate. Nel contempo, il club rossonero comunica la rescissione di contratto con il calciatore Francesco Todisco, protagonista della cavalcata vincente in Serie D, cui vanno i ringraziamenti della società ed i migliori auguri per il futuro professionale.