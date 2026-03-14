Inter, Bisseck al 45': "Importante fare il primo gol, dobbiamo restare concentrati"
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Yann Aurel Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato nell'intervista flash ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo contro l'Atalanta: "E' sempre importante fare il primo gol, dobbiamo restare concentrati per fare subito il secondo".
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