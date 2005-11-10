Inter, Bonny chiude la rimonta con il Bologna: “Non è la prima volta che accade, abbiamo spirito”

L’Inter rialza la testa dopo la delusione in Champions, confermandosi una macchina praticamente perfetta in campionato. Al Dall’Ara contro il Bologna i nerazzurri sono tornati al successo anche questa volta con una rimonta. Dopo il vantaggio di Pobega, Thuram ha pareggiato i conti prima dello scadere del primo tempo. Nella ripresa poi sono saliti in cattedra Carlos Augusto e Bonny, entrambi entrati dalla panchina e decisivi con un gol a testa per l’1-3 finale.

Al termine del match proprio l’attaccante ivoriano ha parlato ai microfoni di Inter TV: “Penso che la squadra ha un grande spirito, non è la prima volta che succede. Anche oggi siamo riusciti a ribaltare la partita e a portare a casa la vittoria”.

Bonny ha anche commentato il gol: “Come tutti quelli che sono entrati oggi anche io provo a fare il meglio per la squadra, è andata bene e siamo molto contenti per il risultato”.