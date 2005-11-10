Inter-Brugge, le formazioni ufficiali: torna la ThuLa dal 1'. Calhanoglu con Barella e Zielinski
Lorenzo Di Benedetto
Tempo di rivincita per l'Inter in Champions League, dopo il ko all'esordio al Bernabeu contro il Real Madrid di più di un mese fa. A San Siro arriva il Brugge, secondo in classifica nel campionato belga, in una sfida comunque insidiosa per i nerazzurri, che non possono sbagliare.
Le scelte di Chivu e Leko
Cristian Chivu, dopo il largo turnover in campionato contro il Parma, si affiderà a molti titolarissimi, a cominciare dalla difesa, dove tornano dal primo minuto Akanji e Bastoni, con Bisseck a completare il reparto, davanti a Josep Martinez. A centrocampo riecco Barella e Zielinski, con la conferma di Calhanoglu in regia, mentre sulle corsie laterali spazio a Dimarco a sinistra e Diouf a destra. In attacco torna la ThuLa, con Pio Esposito inizialmente in panchina.
Dall'altra parte il tecnico Leko punterà tanto su Tresoldi, scelto come sempre come titolare al centro dell'attacco. Come previsto in porta ci sarà Sommer, che torna al Meazza da avversario dopo le stagioni ricche di successo trascorse a Milano, sponda interista.
Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Bovio, Pavard, Spence, Carlos Augusto, Luis Henrique, Stankovic, Mkhitaryan, Sucic, Bonny, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.
BRUGGE (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Mechele, Spileers, Seys; Vetlesen, Potts; Carlos Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. A disposizione: Vanden Driessche, Jackers, Coulibaly, Lee-Han Beom, Siquet, Audoor, Tsawa, Lemarechal, Mike, Diakhon, Vasovic, Vermant. Allenatore: Leko.