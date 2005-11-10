Inter, la carica di Bonny: "Da Chivu impatto enorme. Thuram fenomeno, Pio il futuro"

L'Inter si prepara alla terza sfida della League Phase in Champions League: alle 21, a San Siro, arriva lo Shakhtar Donetsk ad affrontare i nerazzurri, reduci da due ko di fila contro Real Madrid e Club Brugge in Europa. L'attaccante francese Ange-Yoan Bonny ha parlato ai microfoni di Prime Video a poche ore dalla partita. "Il gol con il Brugge? Ale mi ha visto e mi ha dato la palla, ho sterzato e fatto un gol non facile", le parole dell'ex Parma.

Inter, le parole di Bonny prima dello Shakhtar

"Sono fiero e orgoglioso del percorso fatto, ma ancora tanto affamato per ciò che arriverà", ha aggiunto. "A casa mia non si parla tanto del calcio, mia mamma non è una grande esperta, ma la mia tifosa numero uno e dell'Inter. Sono felice dell'impatto che ho adesso sulla squadra, ma sia se parti dall'inizio che se entri a gara in corso devi dare tutto te stesso", il suo racconto.

Sul tecnico Cristian Chivu, ha spiegato: "Chivu ha avuto un impatto enorme, positivo sulla mia esperienza all'Inter. E' umano, dice le cose in faccia. Aiuta la squadra". Su Pio Esposito e Thuram: "Pio è un giocatore straforte, il futuro dell'Inter. Thuram? Un fenomeno, un top. Siamo l'Inter, abbiamo tutto il rispetto per lo Shakhtar che è una grande squadra, ma si gioca in 11 contro 11 e faremo di tutto per portare a casa la partita. Vogliamo fare del nostro meglio in Champions e in campionato soprattutto. Devo lavorare sui punti deboli e continuare a sognare come facevo da bambino", ha concluso.